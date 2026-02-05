Trucco lucidalabbra e storditore

Questa mattina una donna ha dimenticato di mettere in borsa lo storditore elettrico, dimenticanza che potrebbe sembrare banale ma che ha attirato l’attenzione dei passanti. Mentre controllava le chiavi di casa, le cuffiette e il portafogli, si è resa conto di aver lasciato qualcosa di importante. La scena si è svolta in pieno centro, tra sguardi curiosi e qualche sorriso.

Le chiavi di casa, la trousse, le cuffiette, il portafogli, il powerbank.. Ho messo tutto quel che mi serve in borsa? Ah no, mi stavo dimenticando lo storditore elettrico. Anzi già che ci sono, meglio prendere anche un coltello, non si sa mai. Sembrano uscite da un romanzo distopico le due ragazze di 15 anni che a Brescia, fermate durante un controllo, sono state trovate in possesso di un armamentario di difesa personale degno di Robocop. Il taser, appunto, e poi tre coltelli a serramanico. La spiegazione fornita per giustificarne il possesso quasi surreale: "Ci servono per difenderci, e poi andiamo spesso a Milano".

