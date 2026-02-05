trofeo inalpi a torino le fiorettiste top della scherma azzurra

Questa mattina a Torino si sono radunate le migliori fiorettiste italiane per il Trofeo Inalpi. Sono 17 le atlete che sabato si sfideranno nel tabellone principale del torneo, un appuntamento che richiama l’attenzione degli appassionati di scherma. La competizione si svolge nel cuore della città e promette di regalare grandi emozioni.

Torino, 5 febbraio 2026 – In pedana l’Olimpo del fioretto azzurro. Saranno 17 le atlete italiane protagoniste sabato nel tabellone principale della gara femminile al Grand Prix di fioretto “Trofeo Inalpi” Torino 2026. La tappa italiana d’élite del circuito mondiale di specialità si è aperta oggi (giovedì 5 febbraio) alla Inalpi Arena con i preliminari riservati alle fiorettiste. Erano già ammesse alla giornata clou – per diritto di ranking – Anna Cristino, oltre alle medagliate olimpiche Martina Batini e Arianna Errigo, tutte tra le “top 16” della classifica mondiale. L’Italia del CT Simone Vanni, che nel GP di casa deve rinunciare alle infortunate Martina Favaretto e Francesca Palumbo, ha accolto tra le qualificate fin dopo la fase a gironi altre sette azzurre: Martina Sinigalia, Irene Bertini, Carlotta Ferrari, Vittoria Ciampalini, Alice Volpi, Margherita Lorenzi ed Elena Tangherlini, tutte protagoniste di en-plein di vittorie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Torino si prepara a ospitare un'edizione speciale del Grand Prix di fioretto "Trofeo Inalpi" 2026.

E' tutto pronto a Torino per il ritorno del fioretto mondiale.

