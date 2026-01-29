Il fioretto mondiale torna a Torino | il Grand Prix Trofeo Inalpi su Sky e NOW

E’ tutto pronto a Torino per il ritorno del fioretto mondiale. Sabato 7 febbraio, l’Inalpi Arena ospita le finali del “Trofeo Inalpi”, arrivato alla sua 16a edizione. La gara si potrà seguire in diretta su Sky Sport Max e anche in streaming su NOW, portando nella Casa dello Sport gli appassionati di scherma da tutto il mondo.

La scherma internazionale fa tappa nella Casa dello Sport. Sabato 7 febbraio l’Inalpi Arena di Torino ospita le fasi finali del Grand Prix di fioretto, 16ª edizione del “Trofeo Inalpi”, in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW. Il meglio del fioretto mondiale si ritrova a Torino per una delle tappe più prestigiose del circuito d’élite della Coppa del Mondo di scherma. Il Grand Prix di fioretto – 16° Trofeo Inalpi è diventato negli anni un appuntamento fisso del calendario internazionale, capace di richiamare i protagonisti assoluti della disciplina. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

A Torino torna il grande fioretto con l'apertura della prevendita per il Grand Prix "Trofeo Inalpi" 2026.

