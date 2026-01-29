Il fioretto mondiale torna a Torino | il Grand Prix Trofeo Inalpi su Sky e NOW
E’ tutto pronto a Torino per il ritorno del fioretto mondiale. Sabato 7 febbraio, l’Inalpi Arena ospita le finali del “Trofeo Inalpi”, arrivato alla sua 16a edizione. La gara si potrà seguire in diretta su Sky Sport Max e anche in streaming su NOW, portando nella Casa dello Sport gli appassionati di scherma da tutto il mondo.
La scherma internazionale fa tappa nella Casa dello Sport. Sabato 7 febbraio l’Inalpi Arena di Torino ospita le fasi finali del Grand Prix di fioretto, 16ª edizione del “Trofeo Inalpi”, in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW. Il meglio del fioretto mondiale si ritrova a Torino per una delle tappe più prestigiose del circuito d’élite della Coppa del Mondo di scherma. Il Grand Prix di fioretto – 16° Trofeo Inalpi è diventato negli anni un appuntamento fisso del calendario internazionale, capace di richiamare i protagonisti assoluti della disciplina. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it
Torino riabbraccia il grande fioretto: al via la prevendita per il Grand Prix "Trofeo Inalpi" 2026
A Torino torna il grande fioretto con l’apertura della prevendita per il Grand Prix “Trofeo Inalpi” 2026.
Il Macau Grand Prix 2025 in diretta in italiano su YouTube
La grande scherma torna a Torino: dal 5 al 7 febbraio il Grand Prix di fioretto Trofeo InalpiDal 5 al 7 febbraio Torino ospita la 16ª edizione del Grand Prix FIE di fioretto Trofeo Inalpi, unica tappa italiana ed europea del circuito e primo appuntame
La grande scherma arriva a Torino, dal 5 al 7 febbraio la 16esima edizione del Grand Prix di fiorettoTORINO (ITALPRESS) - Dal 5 al 7 febbraio la scherma mondiale torna a Torino per la sedicesima edizione del Grand Prix FIE di fioretto Trofeo Inalpi , unica tappa italiana ed europea e primo appuntamen
Questa mattina a Palazzo Civico, Sala Colonne, l'assessore Carretta è intervenuto alla conferenza stampa di presentazione del Foil Grand Prix – Trofeo Inalpi. Torino protagonista dal 5 al 7 febbraio con il grande fioretto internazionale.
Riconoscimento per i circuiti grand prix: l’atleta dell'Asd Kratos Massafra premiata alla cerimonia a Le Porte dello Ionio. - facebook.com facebook
