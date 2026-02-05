Tributi locali l' appello di Fedapi ai sindaci | Applicate la rottamazione

Fedapi, la Federazione delle Piccole e Medie Imprese, chiede ai sindaci della provincia di Salerno di applicare la rottamazione dei tributi locali prevista dalla Legge di Bilancio 2026. L’associazione invita i primi cittadini a fare una scelta politica chiara, per aiutare imprese e cittadini in difficoltà. Si tratta di un’opportunità concreta per alleggerire il peso delle tasse arretrate e favorire la ripresa economica.

Approfondimenti su Salerno Provincia Rottamazione tributi locali, Confcommercio lancia un appello al Comune di Napoli La Confcommercio di Napoli chiede al Comune di consentire la rottamazione dei tributi locali, come TARI, COSAP e IMU, in conformità con la Legge di Bilancio 2026. Rottamazione tributi locali, l'appello di Confcommercio al Comune di Napoli La Confcommercio di Napoli ha invitato il Comune a consentire ai contribuenti di usufruire della rottamazione dei tributi locali, come Tari, Cosap e Imu, in conformità alla Legge di Bilancio 2026.

