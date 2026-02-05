Trenitalia nel 2025 consegnati 108 treni | in Calabria 6 Blues e un Pop di nuova generazione

Nel 2025 Trenitalia ha consegnato 108 nuovi treni, tra cui sei in Calabria. La maggior parte sono treni di ultima generazione, come i Blues e il Pop, tutti acquistati con un investimento totale di un miliardo di euro. La modernizzazione della flotta continua, puntando a migliorare il servizio su tutto il territorio.

Prosegue il piano di rinnovo della flotta del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS Italiane). Nel 2025 sono stati consegnati 108 nuovi treni, per un investimento complessivo di un miliardo di euro. Il programma, in linea con gli obiettivi del Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo FS e del relativo.

