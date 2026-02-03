Milano Cortina 2026 | sicurezza tra stazioni ferroviarie e valichi di frontiera

La Polizia di Stato ha rafforzato i controlli nelle stazioni ferroviarie e ai valichi di frontiera in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le autorità vogliono garantire che tutto fili liscio durante l’evento, intensificando le verifiche e la presenza sul territorio. La sicurezza resta una priorità mentre si avvicina la grande manifestazione sportiva.

(LaPresse) In vista della 25ª edizione dei giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, la Polizia di Stato ha potenziato il dispositivo di sicurezza nel territorio. Un'azione integrata della Polizia Ferroviaria e della Polizia di Frontiera, per garantire ordine pubblico, sicurezza e assistenza a cittadini, turisti e spettatori diretti verso i luoghi di gara.

Oggi alla Camera dei deputati si è tenuto il primo incontro tra Fratelli d'Italia e i sindacati del settore trasporti, con l'obiettivo di affrontare le questioni legate alla sicurezza nelle stazioni ferroviarie.

All’aeroporto di Orio al Serio si stanno per unire cinque nuovi agenti della Polizia di Frontiera, pronti a rafforzare i controlli e la sicurezza in vista delle prossime attività legate a Milano-Cortina 2026.

