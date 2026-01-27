Milano Cortina 2026 Trenord potenzia i treni | più corse notturne da Como verso Milano e servizio rafforzato per la Valtellina
In vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, Trenord rafforza il servizio ferroviario, aumentando le corse notturne da Como verso Milano e migliorando i collegamenti per la Valtellina, per facilitare gli spostamenti di visitatori e partecipanti.
In vista di Milano Cortina 2026, Trenord annuncia un importante potenziamento del servizio ferroviario per agevolare gli spostamenti di tifosi, appassionati e staff verso le sedi delle gare. Dal 6 al 22 febbraio circoleranno ogni giorno 120 corse in più, portando l’offerta complessiva a circa 2.🔗 Leggi su Quicomo.it
Olimpiadi Milano Cortina 2026: Trenord aumenta i treni, più corse notturne da Como
Con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026, Trenord ha annunciato un potenziamento dei treni e l’introduzione di corse notturne da Como.
Olimpiadi, il piano Trenord per Milano-Cortina 2026: corse potenziate, servizio notturno e convogli speciali
Per favorire gli spostamenti durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Trenord ha predisposto un piano di potenziamento delle corse tra Milano, Cortina e Valtellina.
Olimpiadi 2026: in treno con Trenord alle gare a Milano e in ValtellinaDurante i Giochi di Milano-Cortina 2026 120 corse in più ogni giorno per un’offerta di 2500 corse. Esteso il servizio notturno delle linee suburbane; ... affaritaliani.it
