Milano Cortina 2026 Trenord potenzia i treni | più corse notturne da Como verso Milano e servizio rafforzato per la Valtellina

In vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, Trenord rafforza il servizio ferroviario, aumentando le corse notturne da Como verso Milano e migliorando i collegamenti per la Valtellina, per facilitare gli spostamenti di visitatori e partecipanti.

In vista di Milano Cortina 2026, Trenord annuncia un importante potenziamento del servizio ferroviario per agevolare gli spostamenti di tifosi, appassionati e staff verso le sedi delle gare. Dal 6 al 22 febbraio circoleranno ogni giorno 120 corse in più, portando l’offerta complessiva a circa 2.🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

