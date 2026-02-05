Trecento addetti alla sicurezza 11 aerei e tre cargo | Vance è atterrato a Malpensa in compagnia

Questa mattina a Malpensa è atterrato il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance, accompagnato dal segretario di Stato Rubio. Con loro, trecento addetti alla sicurezza e undici aerei, tra cui anche tre cargo. La visita si inserisce nelle giornate di apertura dei Giochi, con i due ospiti americani che parteciperanno alla cerimonia inaugurale. La presenza di così tante forze dell’ordine e di mezzi militari ha reso evidente l’importanza dell’evento e il livello di sicurezza richiesto.

Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, e il segretario di Stato, Marco Rubio, sono atterrati all'aeroporto di Milano Malpensa in occasione dell'apertura, prevista per domani (ore 20), delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Vance è arrivato con la moglie Usha e i loro figli ed è stato accolto da alcuni funzionari, tra cui l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman Fertitta. La missione americana è composta in totale da 14 aerei da cui sono scesi collaboratori, personale dell’Intelligence e addetti alla sicurezza: ben trecento di questi ultimi saranno solo a guardia del numero due della Casa Bianca e della sua famiglia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è atterrato questa mattina a Malpensa, a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Domani Milano si prepara ad accogliere la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

