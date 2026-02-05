Tre sorelle indiane si lanciano dal nono piano e muoiono | l’ossessione per le sfide online coreane

Tre sorelle indiane si sono tolte la vita gettandosi dal balcone di casa, al nono piano. Mercoledì mattina, nella città satellite di Ghaziabad, nell’area di Delhi, si è consumata una tragedia che ha scosso tutta la zona. Le minorenni, secondo le prime ricostruzioni, avevano una forte ossessione per le sfide online, in particolare quelle coreane, e potrebbero aver cercato di imitare un video pericoloso. La polizia sta indagando per capire se ci siano state influenze esterne o pressioni psicologiche

La tragedia a Ghaziabad: tre vite spezzate dal balcone. Mercoledì mattina, 4 febbraio 2026, la città satellite di Ghaziabad, nell’area metropolitana di Delhi, è stata teatro di una tragedia sconvolgente: tre sorelle minorenni si sono tolte la vita gettandosi dal nono piano del loro appartamento. Nishika, 16 anni, Prachi, 14, e Pakhi, 12, vivevano con i genitori, Chetan Kumar e le mogli Sujata e Heena, e altri cinque figli in un complesso residenziale recintato della zona di Sahibabad. Secondo quanto riportato dalla polizia locale, le ragazze erano ossessionate dalla cultura coreana, dai social media e dai cartoni animati. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Tre sorelle indiane tra i 12 e i 16 anni si sono tolte la vita lanciandosi dal nono piano di un edificio.

Tre sorelline si sono lanciate dal nono piano di un palazzo a Ghaziabad, in India, e sono morte sul colpo.

