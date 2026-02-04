Tre sorelline si gettano dal nono piano di un palazzo e muoiono i genitori le avevano messe in punizione | Niente giochi sul cellulare

Tre sorelline si sono lanciate dal nono piano di un palazzo a Ghaziabad, in India, e sono morte sul colpo. I genitori le avevano punite, vietando loro l’uso del cellulare, e alla fine hanno deciso di mettere in atto questa punizione estrema. La scena è stata choc per tutto il quartiere.

Tre sorelle sono morte a Ghaziabad, India, precipitando dal nono piano dell’appartamento in cui vivevano con i genitori. Le ragazze sono state identificate come Nishika, 16 anni, Prachi, 14, e Pakhi, 12. Secondo quanto riportato dalla polizia ai media locali, le adolescenti erano fortemente attratte dalla cultura pop coreana e partecipavano a giochi di ruolo e sfide online, trascorrendo gran parte del tempo isolate nelle loro stanze. Il dolore del padre Chetan Kumar, padre delle ragazze, ha dichiarato: «Una cosa del genere non dovrebbe accadere a nessun genitore o bambino. Non ero a conoscenza del gioco, altrimenti non le avrei mai lasciate giocarci». 🔗 Leggi su Leggo.it

