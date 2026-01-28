Jesi riceve oltre 215mila euro per testare nuove tecnologie che migliorano l’efficienza energetica. La città si prepara a coinvolgere cittadini e aziende in un progetto che punta a individuare soluzioni sostenibili e a sviluppare modelli replicabili, contribuendo a un futuro più verde.

Jesi (Ancona), 28 gennaio 2026 - Jesi è stata individuata fra le tre città europee (le altre sono Aalborg in Danimarca e Salonicco in Grecia) per “sperimentare tecnologie innovative e strumenti digitali su misura volte a migliorare l’efficienza energetica, l’utilizzo di energie rinnovabili, coinvolgendo, in un processo di pianificazione complessivo cittadini ed attività produttive per individuare soluzioni sostenibili e sviluppare modelli replicabili”. “Per realizzare questo ambizioso obiettivo – spiegano dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo - il Comune di Jesi ha ottenuto un finanziamento di 217. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jesi ottiene oltre 215mila euro per sperimentare l'efficienza energetica

Approfondimenti su Jesi Efficienza energetica

Jesi entra nel gruppo di tre città europee selezionate per testare nuove tecnologie energetiche.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Jesi Efficienza energetica

Jesi ottiene oltre 215mila euro per sperimentare l'efficienza energeticaE' una delle tre città europee dove sperimentare lo sviluppo di innovative tecnologie. Il primo incontro si è svolto la scorsa settimana ad Atene ... ilrestodelcarlino.it

Incredibile e rocambolesca vittoria della DR1 in trasferta a Cesena. Baricella ottiene così la seconda w in campionato dopo essere stata sotto anche di 10 nel primo quarto e a +20 nel terzo, salvo poi chiudere la contesa sul 71-69. FORZA PANTERE!!!! - facebook.com facebook