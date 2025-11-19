Sette miliardi di euro di valore aggiunto prodotto da imprese italiane nei settori space&blue
(Adnkronos) – Il valore aggiunto prodotto dalle imprese dei settori core manifatturieri del mare (fabbricazione di navi e imbarcazioni) e dell’aerospazio (fabbricazione aeromobili e veicoli spaziali) è di oltre 7 miliardi di euro, equivalenti al 2,5% del totale prodotto dalle imprese manifatturiere in Italia, un dato in crescita dell’82,4% dal 2015 al 2023. A fornire . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondisci con queste news
Banche, utili in crescita a 21,6 miliardi: i sette maggiori istituti italiani hanno aumentato i profitti del 9% nei primi nove mesi dell'anno grazie alla crescita delle commissioni che hanno compensato il calo del margine di interesse. I dati di Value Partners: tinyur Vai su X
Il Governo ha siglato sette Accordi di Coesione per un totale di 3,4 miliardi destinati a interventi su ambiente, cultura, innovazione e politiche sociali. - facebook.com Vai su Facebook
Sette miliardi di euro di valore aggiunto, prodotto da imprese italiane nei settori space&blue - I dati del primo Rapporto Nazionale Space&Blue Economy 2026 dell’Osservatorio Integrato Space&Blue ... Segnala adnkronos.com
Ricerche di mercato, il valore generato si attesta a 38 miliardi di euro - L’associazione fotografia il ritorno economico legato ai dati: nove aziende su dieci pianificano in modo più efficiente gli investimenti ... msn.com scrive
Patrigest (Gabetti), investimenti corporate in Italia oltre i 7,7 miliardi di euro nei primi nove mesi dell'anno (+16,7%) - Nei primi nove mesi del 2025 si sono registrati in Italia oltre 7,7 miliardi di euro di investimenti corporate (2,4 miliardi di euro nel Q3 2025, in linea con la media degli ultimi ... Riporta borsaitaliana.it