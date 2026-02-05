Tre malviventi piombano dentro un’abitazione anziani fratelli sorpresi e rapinati

Tre rapinatori sono entrati in un’abitazione di via Raffaello a Monteroni di Lecce. Hanno sorpreso e minacciato due anziani fratelli, portando via denaro e oggetti di valore. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre i residenti sono ancora sotto shock.

MONTERONI DI LECCE – Un mercoledì sera trasformatosi in un incubo per due fratelli anziani residenti a Monteroni di Lecce in via Raffaello. Erano circa le 20 quando un gruppo di malviventi, approfittando dell’oscurità, ha fatto irruzione nell’abitazione della coppia di fratelli. Si tratta di una.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Monteroni di Lecce Verona, furti in abitazione: ecco come agivano i malviventi La Polizia di Stato di Verona ha fermato quattro cittadini albanesi, tra i 25 e i 28 anni, ritenuti responsabili di furti in abitazione nella zona. Anziani picchiati e rapinati a Maltignano, banda in trappola Nelle prime ore di ieri, sono state eseguite misure cautelari nei confronti di quattro persone legate alla rapina avvenuta a Maltignano nel 2024. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Monteroni di Lecce Tre malviventi piombano dentro un’abitazione, anziani fratelli sorpresi e rapinatiI soggetti sono entrati in azione intorno alle 20 di ieri sera a Monteroni di Lecce. Dopo aver forzato la porta d’ingresso, hanno isolato le vittime in una stanza per setacciare le stanze in cerca di ... lecceprima.it I tre malviventi sarebbero entrati in casa forzando la porta d'ingresso x.com Agerola, arrestati i tre malviventi in fuga dopo il furto in banca. Presi a Caserta https://iqdc.eu/agerola-arrestati-i-tre-malviventi-in-fuga-dopo-il-furto-in-banca-presi-a-caserta/ facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.