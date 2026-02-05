Tre malviventi piombano dentro un’abitazione anziani fratelli sorpresi e rapinati

Tre rapinatori sono entrati in un’abitazione di via Raffaello a Monteroni di Lecce. Hanno sorpreso e minacciato due anziani fratelli, portando via denaro e oggetti di valore. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre i residenti sono ancora sotto shock.

MONTERONI DI LECCE – Un mercoledì sera trasformatosi in un incubo per due fratelli anziani residenti a Monteroni di Lecce in via Raffaello. Erano circa le 20 quando un gruppo di malviventi, approfittando dell’oscurità, ha fatto irruzione nell’abitazione della coppia di fratelli. Si tratta di una.🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

