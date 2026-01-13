Anziani picchiati e rapinati a Maltignano banda in trappola

Nelle prime ore di ieri, sono state eseguite misure cautelari nei confronti di quattro persone legate alla rapina avvenuta a Maltignano nel 2024. L’episodio ha coinvolto una coppia di anziani, vittime di violenza e rapina. L’indagine ha permesso di individuare e fermare i presunti responsabili, contribuendo alla sicurezza della comunità locale.

Maltignano (Ascoli Piceno), 13 gennaio 2026 – È stata eseguita nelle prime ore della mattinata di ieri un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro soggetti ritenuti responsabili della brutale rapina avvenuta a Maltignano nell’ottobre 2024 ai danni di una coppia di coniugi ultraottantenni. Il provvedimento. Il provvedimento, disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ascoli su richiesta della Procura della Repubblica, prevede due custodie cautelari in carcere, un obbligo di dimora e un indagato in stato di libertà. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli, con l’impiego di circa trenta militari in divisa e in abiti civili, supportati dal personale del Comando Provinciale di Teramo e dalle Unità Cinofile dei Carabinieri di Pesaro e Chieti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Anziani picchiati e rapinati a Maltignano, banda in trappola Leggi anche: Palermo, turisti picchiati e rapinati: denunciati 4 nordafricani Leggi anche: Picchiati, legati e rapinati in casa propria. Caccia ai malviventi Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Anziani picchiati e rapinati a Maltignano, banda in trappola; Anziani rapinati e picchiati in casa: arrestati i presunti responsabili; Partiti dal teramano per rapinare nell'ascolano; Maltignano, rapina in villa a due anziani: arrestati i presunti responsabil. Anziani picchiati e rapinati a Maltignano, banda in trappola - Maltignano (Ascoli Piceno), 13 gennaio 2026 – È stata eseguita nelle prime ore della mattinata di ieri un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro soggetti ritenuti responsabili della ... msn.com

Dalla Santa Infanzia al tributo agli anziani, tra banda e zampognari, il rito rinnova la memoria collettiva e l’identità della comunità - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.