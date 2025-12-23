Verona furti in abitazione | ecco come agivano i malviventi

La Polizia di Stato di Verona ha fermato quattro cittadini albanesi, tra i 25 e i 28 anni, ritenuti responsabili di furti in abitazione nella zona. L’intervento, coordinato dalla Procura locale, ha permesso di identificare e fermare i sospetti, contribuendo alla sicurezza del territorio. Questo intervento evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrastare i reati contro il patrimonio.

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, ha eseguito il fermo di indiziato di delitto nei confronti di 4 cittadini albanesi, di età tra i 25 e i 28 anni, in quanto ritenuti responsabili di furti in abitazione commessi in territorio Veronese. Il gruppo criminale operava in tutti i quartieri cittadini, in orario pomeridiano e serale, adottando sempre la stessa tecnica: dopo aver individuato l'abitazione da depredare, due componenti rimanevano nell'autovettura, allo scopo di sorvegliare l'area circostante, mentre altri due scendevano, muniti di strumenti atti all'effrazione, tra cui anche un flessibile contenuto in un borsone.

