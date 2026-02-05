Travolto e ucciso sul raccordo Perugia-Bettolle individuato l' investitore | indagato per omicidio stradale

La polizia ha identificato l’automobilista che martedì sera ha travolto e ucciso un uomo sul raccordo Perugia-Bettolle. L’uomo è ora indagato per omicidio stradale. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’incidente e si aspettano ulteriori sviluppi nelle prossime ore.

La svolta nelle indagini sull’omicidio stradale di martedì sera lungo il raccordo Perugia-Bettolle potrebbe essere vicina. La Procura sta mettendo insieme tutti gli elementi e avrebbe già individuato il presunto pirata della strada che, dopo aver travolto un uomo sul raccordo Perugia-Bettolle, è.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

