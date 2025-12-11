Inchiesta sui pannelli fotovoltaici annullata confisca da 3 milioni di euro
Un'inchiesta sui pannelli fotovoltaici sfuma con l'annullamento della confisca di quasi tre milioni di euro disposta a gennaio 2025 dal tribunale di Roma. La decisione, definita come
La confisca da quasi tre milioni di euro disposta dal gip del tribunale Roma nel gennaio 2025? “Tamquam non esset”. Come se non esistesse. E il sequestro disposto dal gip del tribunale di Brindisi nel lontano 2013? Non risulta essere mai stato eseguito nei confronti delle persone fisiche, è. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Fotovoltaico per Te. . Prima di mettere i pannelli fotovoltaici sul tetto di casa, leggi queste 3 novità che stanno cambiando il mercato. In più, a fine articolo trovi la possibilità di confrontare fino a 4 preventivi gratuiti, studiati per il tuo caso specifico da installatori p - facebook.com Vai su Facebook
"OLIVERO PANNELLI S.R.L" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Annullata autorizzazione impianto fotovoltaico a Putifigari - Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato il procedimento di annullamento della Valutazione di impatto ambientale relativa all'impianto Fer previsto nelle vicinanze del sito U ... msn.com scrive
Fotovoltaico in area Unesco a Putifigari, il Ministero annulla l’autorizzazione - Il Mase cambia idea e decide di annullare la VIA dello scorso 3 ottobre, Todde esulta: «La tutela del nostro patrimonio non è negoziabile» ... Lo riporta msn.com