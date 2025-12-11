Inchiesta sui pannelli fotovoltaici annullata confisca da 3 milioni di euro

Un'inchiesta sui pannelli fotovoltaici sfuma con l'annullamento della confisca di quasi tre milioni di euro disposta a gennaio 2025 dal tribunale di Roma. La decisione, definita come

La confisca da quasi tre milioni di euro disposta dal gip del tribunale Roma nel gennaio 2025? “Tamquam non esset”. Come se non esistesse. E il sequestro disposto dal gip del tribunale di Brindisi nel lontano 2013? Non risulta essere mai stato eseguito nei confronti delle persone fisiche, è. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

