Trasferta Monza–Avellino | tutte le indicazioni utili per i tifosi biancoverdi
L’Avellino si prepara alla trasferta di Monza. I tifosi biancoverdi devono seguire un percorso specifico per arrivare al settore ospiti dell’“U-Power Stadium”. La società ha diffuso le indicazioni su come raggiungere il campo senza problemi, in vista della gara valida per la ventitreesima giornata di Serie BKT. Gli sostenitori devono rispettare l’itinerario consigliato per essere certi di entrare senza intoppi.
L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Monza – Avellino valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie BKT 20252026, i sostenitori biancoverdi dovranno seguire il seguente itinerario per arrivare al settore ospiti dell’“U-Power Stadium”:Itinerario consigliato per.🔗 Leggi su Today.it
Tutti i tifosi dell’Avellino sono invitati a seguire la squadra nel match di sabato 13 dicembre allo stadio “Ceravolo” contro il Catanzaro.
