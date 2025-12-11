Teglio tragico incidente | perde la vita schiacciato dal suo trattore

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio a Teglio, in provincia di Sondrio, dove un uomo ha perso la vita a causa di un incidente con il trattore. L'episodio è avvenuto nella frazione Nigola, suscitando sgomento tra la comunità locale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente.

Teglio (Sondrio) – 11 dicembre 2025 – Un incidente mortale si è verificato nel primo pomeriggio nella frazione Nigola di Teglio. Un uomo ha perso la vita nel ribaltamento del suo trattore. Non sono ancora chiare le cause del sinistro. Sul posto sono intervenuti ambulanze, vigili del fuoco del comando provinciale di Sondrio, elisoccorso di Caiolo, e i carabinieri, ma i soccorsi sono stati inutili. Non sono note le generalità dell’uomo, di età fra i 70 e gli 80 anni. Purtroppo, però, le ferite riportate dall'uomo si sono rivelate troppo gravi e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso sul posto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Teglio, tragico incidente: perde la vita schiacciato dal suo trattore

