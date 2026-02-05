Questa mattina a Porcari si è consumata una tragedia che ha sconvolto il paese. Quattro persone sono morte per intossicazione da monossido di carbonio in casa. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per capire cosa abbia causato la fuga di gas e per stabilire quando siano avvenute le morti. La scena è stata scoperta dai vicini, allarmati dai cattivi odori provenienti dall’abitazione. Le autorità continuano le indagini per fare chiarezza sulla tragedia.

Una famiglia è stata trovata senza vita in un’abitazione di Porcari (Lucca), nella frazione di Rughi. Secondo quanto ricostruito nelle prime ore, l e vittime sono il padre di 48 anni, la madre di 43 e due figli, un giovane di 22 anni e una ragazzina di 15 anni. Nella stessa casa è stata soccorsa una quinta persona, rimasta gravemente intossicata e trasferita in codice rosso all’ospedale di Cisanello (Pisa). L’allarme è scattato in serata, dopo le 20, quando un familiare ha provato a contattarli senza ottenere risposta e ha chiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con più ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Tragedia a Porcari, quattro morti per monossido in casa

Approfondimenti su Porcari Tragedia

Una famiglia albanese di Rughi, frazione di Porcari, si è trovata coinvolta in una tragedia che ha sconvolto tutta la comunità.

Una famiglia di quattro persone è stata trovata morta nella loro casa a Porcari, in provincia di Lucca.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Porcari Tragedia

Argomenti discussi: Lucca: monossido di carbonio uccide una famiglia. 4 morti e un intossicato in codice rosso; Lucca, il monossido di carbonio uccide una famiglia: trovati morti in casa padre, madre e due figli di 22 e 15 anni; Porcari, famiglia di quattro persone sterminata dal monossido di carbonio; Tragedia a Porcari, quattro morti per monossido in casa.

Tragedia a Porcari, quattro morti per monossido in casaAccertamenti dei vigili del fuoco in corso per chiarire l’origine della fuga di gas e l’orario esatto della morte ... ilsole24ore.com

Tragedia a Porcari: Famiglia colpita da monossido di carbonio, quattro vittime e un feritoUna tragedia ha colpito una famiglia a Porcari, dove il monossido di carbonio ha provocato la morte di quattro persone. Questo drammatico incidente sottolinea l'importanza della sicurezza domestica e ... notizie.it

Tragedia ieri sera a Rughi, frazione di Porcari, paese di novemila abitanti nella Piana di Lucca. Un’intera famiglia è stata... Leggi l'articolo #monossido facebook