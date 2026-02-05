Famiglia sterminata a Porcari | quattro morti per monossido di carbonio grave un quinto familiare

Una famiglia albanese di Rughi, frazione di Porcari, si è trovata coinvolta in una tragedia che ha sconvolto tutta la comunità. Quattro persone sono morte per avvelenamento da monossido di carbonio, mentre un quinto familiare è ricoverato in gravi condizioni. La famiglia stava probabilmente utilizzando un apparecchio difettoso, e il gas tossico si è diffuso all’interno della loro casa. La scena si è scoperta questa mattina, quando i soccorritori sono entrati nell’appartamento e hanno trovato i corpi senza vita, lasci

Tragedia nel lucchese, morti genitori e due figli. Una tragedia silenziosa, consumata tra le mura di casa, ha colpito una famiglia di origine albanese a Rughi, frazione del comune di Porcari, in provincia di Lucca. Quattro persone – padre, madre e due figli – sono morte a causa di una grave intossicazione da monossido di carbonio, mentre un quinto membro della famiglia è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Cisanello, a Pisa, in codice rosso. Secondo le prime ricostruzioni, il gas si sarebbe sprigionato a causa di un probabile malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento, ma le cause precise sono ancora in fase di accertamento da parte dei vigili del fuoco e degli investigatori. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Famiglia sterminata a Porcari: quattro morti per monossido di carbonio, grave un quinto familiare Approfondimenti su Porcari Tragedia Porcari: uccisa da monossido di carbonio famiglia di 4 persone. Grave un quinto ricoverato Questa sera a Rughi, in provincia di Lucca, una famiglia di quattro persone ha perso la vita a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. Lucca, il monossido di carbonio uccide una famiglia. Quattro morti, un ferito grave Un'intera famiglia di Porcari ha perso la vita a causa di un incendio di monossido di carbonio in casa. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Porcari Tragedia Argomenti discussi: Monossido di carbonio, sterminata una famiglia di quattro persone in provincia di Lucca; Tragedia a Porcari, una intera famiglia – genitori e due figli – sterminata dal monossido; Famiglia sterminata dal monossido di carbonio: morti padre, madre e due figli. Una persona salvata in extremis; Porcari, famiglia di quattro persone sterminata dal monossido di carbonio. Famiglia sterminata. Il monossido uccide padre, madre e due figliChoc ieri sera a Porcari: una caldaia difettosa fa strage di quattro persone, intossica lo zio che ha lanciato l’allarme e tre carabinieri entrati in casa. Un intero paese è sotto choc. Il sindaco For ... msn.com Famiglia distrutta dal monossido . Morti padre, madre e due figliTragedia ieri sera a Rughi, frazione di Porcari, paese di novemila abitanti nella Piana di Lucca. Un’intera famiglia è ... quotidiano.net In un'abitazione di Rughi a Porcari, in provincia di Lucca un'intera famiglia è stata sterminata dalle esalazioni di monossido di carbonio. Sono morti padre, madre e due figli di cui uno minorenne. Una quinta persona è stata portata, viva, in codice rosso all’ospe facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.