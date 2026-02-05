Una tragedia ha colpito Porcari questa mattina. La famiglia Arti, composta da Arti, Jonida e i loro due figli Hadjar e Xhesika, è morta a causa del monossido di carbonio. La comunità si sveglia con il cuore pesante, incredula di fronte a una perdita così drammatica. Le forze dell’ordine stanno ancora cercando di capire come sia potuta succedere, ma intanto i familiari sono stati trovati senza vita nelle loro case. Una scena che lascia tutti senza parole.

Porcari, 5 febbraio 2026 – Una famiglia integrata, conosciuta e ben voluta da tutta la comunità. E’ stato un risveglio amaro nella cittadina di Porcari, sconvolta dalla tragedia che è costata la vita ad una famiglia di quattro persone. Il padre, Arti Kola, di 48 anni, la madre, Jonida, di 42 anni e i loro due figli, un maschio di 23 anni, Hadjar, e la più piccola, Xhesika, una ragazza di appena 15 anni, tutti originari dell’Albania, sono morti ieri, mercoledì 4 febbraio, a causa delle esalazioni di monossido di carbonio all’interno della loro abitazione. La caldaia difettosa e l'allarme dato dallo zio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arti, Jonida e i loro figli Hadjar e Xhesika. Famiglia sterminata dal monossido, chi erano le vittime

Approfondimenti su Jonida Arti

Una famiglia di quattro persone è stata trovata senza vita a Porcari, in provincia di Lucca.

Una famiglia di Porcari ha perso la vita a causa del monossido di carbonio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Jonida Arti

Argomenti discussi: La caldaia difettosa e l'allarme dato dallo zio. Strage in casa, intera famiglia uccisa dal monossido. Chi sono le vittime; Famiglia sterminata dal monossido di carbonio: morti padre, madre e due figli. Una persona salvata in extremis.

Arti, Jonida e i loro figli Hadjar e Xhesika. Famiglia sterminata dal monossido, chi erano le vittimeOriginari dell’Albania, erano perfettamente integrati e ben voluti all’interno della comunità di Porcari. La scoperta fatta dallo zio ... lanazione.it

Il secondo Episodio della quinta Stagione di FOROF va in scena il 5 febbraio, protagonista la poetessa, vocalist e artista sonora albanese @jonida_prifti con la performance poetica DIHET - ARRIVA IL NUOVO GIORNO che andrà ad attivare l’installazione am facebook