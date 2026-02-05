Famiglia Kola uccisa dal monossido di carbonio a Porcari vicino Lucca 4 morti | soccorritori intossicati

Una tragedia si è consumata a Porcari, vicino Lucca, dove quattro persone sono morte a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. A perdere la vita sono stati due genitori di 48 e 43 anni e i loro due figli, di 22 e 15 anni. A chiamare i carabinieri è stato uno zio della famiglia, che si è allarmato dopo averli trovato in condizioni critiche. I soccorritori sono entrati nell’abitazione, ma anche loro sono stati colpiti dall’intossicazione e hanno dovuto essere assistiti. La scena è

La famiglia Kola di origini albanesi è stata sterminata da una fuga di monossido di carbonio a Porcari, in provincia di Lucca. Le vittime sono padre e madre, rispettivamente di 48 e 43 anni, e i due figli di 23 e 15 anni. Un quinto componente, il fratello del capofamiglia, è stato trasportato all'Ospedale Cisanello di Pisa in gravi condizioni. Intossicati anche i carabinieri intervenuti sul posto. La causa della tragedia potrebbe essere il malfunzionamento della caldaia. Fuga di monossido di carbonio a Porcari, cosa è successo L'arrivo dei carabinieri e dello zio sul luogo della tragedia Le condizioni del quinto intossicato Chi erano i Kola Fuga di monossido di carbonio a Porcari, cosa è successo La tragedia è avvenuta nell'abitazione della famiglia in via Galgani, verso l'ora di cena di mercoledì 4 febbraio.

