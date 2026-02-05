Tra un incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare e uno smottamento che ha chiuso via Ardeatina, il traffico a Roma resta più complicato del solito. La viabilità si ferma spesso, con code che si allungano su diverse arterie, soprattutto nelle zone più trafficate come via del Foro Italico e via Salaria. Le deviazioni per i mezzi pesanti creano ulteriori rallentamenti, mentre i lavori notturni sul Lungotevere Flaminio proseguono fino a venerdì, aggiungendo ulteriori disagi in città.

Luceverde Roma Bentrovati traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale ci sono problemi lungo la carreggiata interna del raccordo anulare dove per un incidente si sta in fila la Roma Fiumicino e via della Pisana siete ancora intenso il traffico su via del Foro Italico tratto della tangenziale code da Corso di Francia via Salaria verso San Giovanni è in carreggiata opposta sulla tangenziale da via dei Monti Tiburtini a via Salaria ricordiamo che per uno smottamento resta chiusa via Ardeatina tra via di San Sebastiano e Il Vicolo dell'Annunziatella nelle due direzioni per i mezzi pesanti le deviazioni su via di Grotta Perfetta che provengono dal raccordo anulare e su via Giulio Aristide Sartorio se provengono dal centro città la stessa Ardeatina Inoltre transitabile a senso unico alternato tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta da possibili quindi ripercussioni per la circolazione in proseguono i lavori di notte sul Lungotevere Flaminio fino al 7 febbraio 3 alle 5:39 chiusura tra via Masolino da Panicale via Donatello in direzione sale delle Belle Arti dal 8 al 14 febbraio lo stesso tratto sarà chiuso sempre di notte in direzione di ponte Flaminio ma per i dettagli di queste delle altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-02-2026 ore 20:30

Approfondimenti su Roma Fiumicino

Il traffico a Roma questa mattina si presenta molto intenso.

Tra le strade di Roma si registra un’intensa giornata di traffico alle prime ore del mattino.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

12 Minutes of Natural Italian Conversations | Daily Life (A1-A2)

Ultime notizie su Roma Fiumicino

Argomenti discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio; Rigenerazione urbana, chiuso al traffico il tratto di viale Roma dalla stazione fino al parcheggio Verdi; Maltempo a Roma e nel Lazio: allerta gialla per pioggia e allagamenti, chiuse le banchine del Tevere. Traffico in tilt; Atac contro la sosta selvaggia, in un anno 4mila bus e tram bloccati nel traffico: indaga la procura.

Traffico Roma del 05-02-2026 ore 18:30Luceverde Roma traffico intenso Come di consueto in queste ore sul Raccordo Anulare dove abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna tra Cassia bis ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-02-2026 ore 19:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare ... romadailynews.it

In #A1, in direzione Roma: rallentamenti per traffico intenso sulla Direttissima tra Badia e Firenzuola rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Firenze Sud #viabiliTOS #viabiliFI x.com

Roma terza per sesso. Con ‘sto traffico. Immaginate senza. facebook