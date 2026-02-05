Traffico Roma del 05-02-2026 ore 07 | 30

Il traffico a Roma questa mattina si presenta molto intenso. Le auto si muovono a passo d’uomo soprattutto sulla diramazione Roma Sud, tra Torrenova e il raccordo anulare, dove ci sono lunghe code. Anche la carreggiata interna del raccordo tra Casilina e l’Appia registra rallentamenti, così come il tratto urbano tra Roma e L'Aquila, con traffico rallentato tra Tor Cervara e l’uscita per la tangenziale est. La strada si ferma anche tra via delle Valli e Viale Campi Sportivi in direzione dello stadio Olimpico

Luceverde Roma intenso il traffico in entrata a Roma sulla diramazione Roma Sud a con code tra Torrenova e di raccordo anulare traffico in coda anche sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e da Appia trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra Tor Cervara l'uscita per la tangenziale est sulla stessa tangenziale traffico in coda tra via delle Valli e vede Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico può vedere sulla via Flaminia tra il raccordo è via dei Due Ponti verso il centro città analoga situazione sulla via Salaria con code tra via Cortona il bivio per tangenziale trafficata la via Pontina concludi tra Pomezia e Castel Romano e a seguire rallentamenti all'altezza di Castel di Decima In entrambe le direzioni dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.

