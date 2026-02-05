Traffico Roma del 05-02-2026 ore 08 | 30

Tra le strade di Roma si registra un’intensa giornata di traffico alle prime ore del mattino. Le auto si accumulano lungo il raccordo, con code tra Casilina e Ardeatina, e anche in esterna tra Prenestina e Nomentana. Sul tratto urbano tra Roma e L’Aquila ci sono rallentamenti tra Tor Cervara e l’uscita per la tangenziale est, che si riempie di veicoli. Tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi, verso lo stadio Olimpico, si formano lunghe file, così come tra San Lorenzo

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina ed Ardeatina code anche in esterna tra Prenestina e Nomentana trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con rallentamenti e code tra Tor Cervara è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico ed ancora tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni trafficata la via Flaminia con code tra i raccordi vedi due punti verso il centro città analoga situazione sulla via Salaria concludi tra Fidene e bivio per la tangenziale sulla Roma Fiumicino traffico in coda tra via della Magliana via del Cappellaccio In quest'ultima direzione trafficata anche la via Pontina con code tra Spinaceto Castel Porziano in direzione a Latina maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.

