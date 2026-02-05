Traffico Roma del 05-02-2026 ore 19 | 30

Tra le vie di Roma si registrano ancora molti disagi. Il traffico sulla principale rete viaria della capitale resta intenso, soprattutto lungo il raccordo anulare, dove un incidente ha causato lunghe code tra la Roma Fiumicino e via della Pisana. La situazione si aggrava anche su via del Foro Italico e sulla tangenziale, con code che partono da Corso di Francia e via Salaria in direzione San Giovanni. La chiusura di via Ardeatina tra via di San Sebastiano e Il Vicolo dell’Annunziatella, ancora in vigore per uno smottamento, peggiora le

Luceverde Roma Bentrovati traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale ci sono problemi lungo la carreggiata interna del raccordo anulare dove per un incidente si sta in fila la Roma Fiumicino e via della Pisana siete ancora intenso il traffico su via del Foro Italico tratto della tangenziale code da Corso di Francia via Salaria verso San Giovanni è in carreggiata opposta sulla tangenziale da via dei Monti Tiburtini a via Salaria ricordiamo che per uno smottamento resta chiusa via Ardeatina tra via di San Sebastiano e Il Vicolo dell'Annunziatella nelle due direzioni per i mezzi pesanti le deviazioni su via di Grotta Perfetta che provengono dal raccordo anulare e su via Giulio Aristide Sartorio se provengono dal centro città la stessa Ardeatina Inoltre transitabile a senso unico alternato tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta da possibili quindi ripercussioni per la circolazione in proseguono i lavori di notte sul Lungotevere Flaminio fino al 7 febbraio 3 alle 5:39 chiusura tra via Masolino da Panicale via Donatello in direzione sale delle Belle Arti dal 8 al 14 febbraio lo stesso tratto sarà chiuso sempre di notte in direzione di ponte Flaminio ma per i dettagli di queste delle altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

