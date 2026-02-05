Traffico Roma del 05-02-2026 ore 16 | 30

Il traffico a Roma oggi si presenta molto congestionato. Diversi cantieri e incidenti complicano la circolazione nel pomeriggio. Via del Foro Italico e la tangenziale sono ancora bloccate a causa di un incidente e lavori in corso. Anche via Ostilia e via Ardeatina sono chiuse o a senso unico alternato, creando code e rallentamenti. La notte, i lavori sul Lungotevere Flaminio proseguono fino al 7 febbraio, con chiusure che influenzano il traffico tra via Masolino da Panicale e Piazzale delle Belle Arti. Per la ferrovia Met

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità su via del Foro Italico della tangenziale coda per incidente tra viale di Tor di Quinto via dei Campi Sportivi in direzione di San Giovanni al Celio per lavori chiusa fino a cessate esigenze via Ostilia tra via Marco Aurelio e via Capo D'Africa in questa direzione attenzione alla segnaletica ti ricordiamo che per uno smottamento resta chiusa via Ardeatina tra via di San Sebastiano e Vicolo dell'Annunziatella nelle due direzioni per i mezzi pesanti le deviazioni su via di Grotta Perfetta se provengono dal raccordo anulare e su via Giulio Aristide Sartorio se provengono dal centro città la stessa Ardeatina Inoltre è transitabile a senso unico alternato tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta inevitabili ripercussioni per la circolazione proseguono i lavori di notte sul Lungotevere Flaminio fino al 7 febbraio tra le 21 le 6 chiusura tra via Masolino da Panicale e vi fratello in direzione di Piazzale delle Belle Arti Inoltre dal 8 al 14 febbraio lo stesso tratto sarà chiuso sempre di notte in direzione di ponte Flaminio anticipiamo che per lavori per 10 giorni e più precisamente dal 9 al 13 e poi dal 16 al 20 febbraio la ferrovia Metromare sarà parzialmente interrotta tra Porta San Paolo e Magliana la chiusura è prevista tra le 1 e le 16:30 circolazione ferroviaria regolare tra Magliana e Cristoforo Colombo lungo la tratta interrotta si potrà In alternativa utilizzare la linea B della metropolitana https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

