Traffico Roma del 05-02-2026 ore 14 | 30

Roma oggi si prepara a una giornata di disagi. La modifica di via di Porta Castello per i lavori alle condotte idriche rallenta il traffico, con la carreggiata ridotta e il divieto di transito ai veicoli pesanti. Nel III municipio, lavori sulla rete elettrica in via Alessandro Fortis costringono alla deviazione di alcuni bus, tra cui la linea 339. In centro, via dei Fori Imperiali resta chiusa tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia, spostando le linee di bus. Intanto, nella stazione Porta San Paolo, dieci giorni di lavori per la

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità modifica di via di Porta Castello per lavori alle condotte idriche la carreggiata è ridotta all'altezza di Borgo Vittorio e invece è vietato il transito ai veicoli pesanti deviate le linee bus 23 e 280 Nel III municipio in zona Monte Cervialto lavori sulla rete elettrica di via Alessandro Fortis tra via Gabrio Casati e via Monte Cervialto Sono deviati i bus della linea 339 proseguo in centro la chiusura di via dei Fori Imperiali tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia sono deviate le linee di bus ferrovia Metromare 10 giorni di lavori per la riqualificazione delle pensiline e delle banchine nella stazione Porta San Paolo con modifica servizio dal 9 al 13 e dal 16 al 20 febbraio tra Porta San Paolo e Magliana il collegamento si fermerà dalle 11 alle 16:30 lungo la tratta interrotta gli utenti potranno utilizzare in alternativa la linea della metropolitana https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

