Cocaina dal Sud America a Bergamo arrestato 47enne | deve scontare 6 anni e un mese

I Carabinieri di Bergamo hanno arrestato un uomo di 47 anni, tunisino, coinvolto in un traffico di cocaina dal Sud America. L’arresto è avvenuto questa mattina, a seguito di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bergamo. L’uomo deve scontare sei anni e un mese di reclusione, condannato nell’ambito dell’indagine “Romano 2017” che ha smantellato un importante giro di droga nella zona. L’operazione ha visto anche il supporto dei militari di Cislago, in provincia di V

La mattina del 3 febbraio i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bergamo, coadiuvati dai militari della stazione di Cislago (Varese), hanno tratto in arresto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bergamo, un cittadino tunisino di 47 anni, condannato alla pena di 6 anni e 1 mese di reclusione dopo l'indagine "Romano 2017" che ha bloccato un importante traffico di stupefacenti in terra bergamasca. L'inchiesta, iniziata nel 2017, aveva raggiunto il proprio culmine la mattina del 9 dicembre 2019, quando i militari del Nucleo Investigativo, coadiuvati dal personale di altri Comandi Provinciali e dalla Polizia Criminale albanese, avevano eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 indagati.

