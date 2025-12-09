Il porto è in salute | continua la crescita

Il porto di Ravenna registra un andamento positivo nel 2025, chiudendo gli undici mesi iniziali con un incremento dell’8,6%. Questa crescita testimonia la ripresa sostenuta nel traffico commerciale e la buona salute dell’area portuale, confermando il ruolo strategico del porto nel panorama economico regionale e nazionale.

Il porto di Ravenna chiude i primi undici mesi del 2025 con una crescita complessiva dell'8,6%, confermando la ripresa sostenuta nel traffico commerciale. Da gennaio a novembre si stima una movimentazione di circa 25,4 milioni di tonnellate, alimentata soprattutto dal settore agroalimentare e dai flussi energetici verso il rigassificatore. L'agroalimentare ha l'incremento più rilevante: +14,4%. Cala il comparto crocieristico con 75 scali nei primi dieci mesi (79 nel 2024) e 241mila passeggeri (-11,1%).