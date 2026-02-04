Matteo Salvini ha chiuso definitivamente il caso Vannacci, dicendo che per loro il capitolo è chiuso. Il generale risponde all’attacco chiamando il leader della Lega un traditore. Nella sala della Camera, tra i tanti giornalisti presenti, Salvini scherza sulla tanta attenzione che sta attirando la vicenda, ammettendo di non aspettarsi così tanto interesse. I dubbi sulle fonti di finanziamento delle ombre russe continuano a alimentare polemiche e interrogativi tra gli osservatori.

Nella Sala Salvadori della Camera ci sono talmente tanti giornalisti, che pure Matteo Salvini non riesce a trattenere la battuta: «Non pensavo che ci fosse tutto questo interesse per la giustizia». L’appuntamento, sulla carta, serve a presentare lo slogan per la campagna referendaria del Carroccio, che godrà del sostegno di 130 professori universitari del gruppo “Lettera 150”. Nei fatti, però, è l’occasione per interrogare il segretario leghista all’indomani della fuoriuscita di Roberto Vannacci. Farlo vicesegretario è stato un errore? Il suo nuovo partito ruberà consensi? O, al contrario, entrerà a far parte della coalizione di centrodestra? Tante domande, che il vicepremier liquida con due parole: «Capitolo chiuso». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Salvini archivia Vannacci: «Per noi capitolo chiuso». Il generale: «Il traditore è lui». I timori di FdI sulle ?ombre russe?: chi lo finanzia?

La Lega chiude il caso Vannacci e cerca di voltare pagina.

Matteo Salvini chiude definitivamente il capitolo Vannacci e si dice pronto ad andare avanti.

