Vannacci lascia la Lega | Inseguo un sogno; Salvini | Traditore

Vannacci ha deciso di lasciare la Lega. In un messaggio sui social, ha spiegato di inseguire un sogno diverso, lontano dalla politica del partito. Salvini non ha digerito la scelta e lo ha accusato di essere un traditore. La rottura tra i due sembra definitiva, mentre Vannacci si definisce orgoglioso della sua identità e della sua visione.

"La mia destra è vera, coerente, identitaria, forte, orgogliosa, convinta, entusiasta, pura e contagiosa. É l'unica destra che io conosca", così Vannacci annuncia di lasciare la Lega. Delusione da parte di Matteo Salvini che aveva riposto molta fiducia in lui A pochi giorni dall’annuncio della fondazione del partito Futuro Nazionale e dopo le indiscrezioni di questa mattina, Roberto Vannacci annuncia che lascia ufficialmente la Lega di Matteo Salvini. Una scelta che si poggia su un sogno che ha il politico: l’idea di voler portare avanti una destra che sia più a destra della Lega e di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Vannacci lascia ufficialmente la Lega e annuncia di inseguire un sogno personale.

