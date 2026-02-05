tra tormenti e mediazioni la sinistra si ricompatta sulla sicurezza

La sinistra italiana si ricompone dopo settimane di tensioni sulla legge sulla sicurezza. Questa mattina, le opposizioni hanno trovato un'intesa che accontenta più parti, anche se Azione ha deciso di sostenere la maggioranza. La mediazione arriva a metà giornata, dopo ore di discussioni e tentativi di trovare una posizione comune. Ora, si lavora per approvare il testo in Parlamento, mentre le divisioni sembrano in parte superate.

Il tormento dura circa fino all’ora di pranzo, poi le opposizioni – senza Azione, che voterà con la maggioranza – trovano una mediazione che fa contenti più o meno tutti. Alla trappola di Giorgia Meloni sulla sicurezza, il centrosinistra risponde, per una volta, con una risoluzione unitaria. In Senato, per parlare dei fatti di Torino e di Askatasuna, c’è il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. E’ il secondo round, dopo quello di martedì che ha alzato il livello dello scontro politico. La maggioranza ha spinto perché si trattasse di comunicazioni, che prevedono un voto, e non di una semplice informativa come alla Camera. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Recenti dichiarazioni sottolineano come il tema della sicurezza abbia inciso sul consenso della sinistra, accusata di aver perso voti in quest’area.

L’ex prefetto Franco Gabrielli critica la sinistra per aver trascurato il tema della sicurezza, lasciandolo alla destra.

