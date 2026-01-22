no al benaltrismo a sinistra sulla sicurezza dice la dem madia

L’ex prefetto Franco Gabrielli critica la sinistra per aver trascurato il tema della sicurezza, lasciandolo alla destra. In risposta, la deputata dem Madia invita a evitare il benaltrismo e a confrontarsi con le reali problematiche della sicurezza pubblica. Questa discussione evidenzia l’importanza di un approccio responsabile e concreto, che coinvolga tutte le forze politiche, per affrontare efficacemente le sfide del nostro Paese.

Che fare intanto con i coltelli a scuola? “I primi a presentare una proposta di legge sulla limitazione del possesso delle armi da taglio per i minori sono stati i senatori dem Filippo Sensi e Valter Verini. Se il governo decide di fare qualcosa, io ci sono. Ma mi chiedo perché, dopo tre anni di governo Meloni, i ragazzi abbiano ancora i coltelli in tasca”. Roma. La sinistra ha lasciato il tema sicurezza alla destra, ha detto l’ex prefetto Franco Gabrielli su questo giornale, “Penso abbia ragione Gabrielli quando dice che non serve la sinistra del benaltrismo, quella per cui è sempre un’altra cosa quella che devi fare quando si parla di sicurezza”, dice l’ex ministro e deputata dem riformista Marianna Madia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

