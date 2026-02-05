Tra fotografia e vetro soffiato Pellegrini ed Egs ad Artefiera

Nella 49ª edizione di Artefiera Bologna, che si tiene fino all’8 febbraio, due artisti internazionali espongono nel padiglione 26. Pellegrini ed Egs portano le loro opere tra fotografia e vetro soffiato, tutti concentrati sul tema dell’Identità. La mostra si svolge nello stand B90 di SpazioC21 e rappresenta un passo importante verso l’edizione del 2026, quando il tema sarà ancora più centrale.

Nella 49ª edizione di Artefiera Bologna, da oggi all'8 febbraio, ' Do ut do e SpazioC21 ' di Reggio Emilia presentano, nel padiglione 26 Stand B90, due artisti internazionali che si confrontano sul tema dell' Identità, scelto da Do ut do per l'edizione 2026. A esso si ispirano le opere selezionate da SpazioC21, un dialogo tra un fotografo italiano di fama internazionale e uno dei più promettenti artisti della scena contemporanea finlandese. Le grandi fotografie a colori di Paolo Pellegrin – realizzate nell'estate 2025 nella storica vetreria Seguso Vetri d'Arte a Murano – sono immagini potenti, evocative, quasi metafisiche, che pongono attenzione allo spazio e ai suoi dettagli quasi fermandoli nel tempo.

