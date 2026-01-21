Calcio | controlli per Roma-Stoccarda trovati su pullman bottiglie vetro vuote ed aste metalliche

Questa mattina alle 9:00, la Questura di Roma ha avviato controlli preventivi in vista della partita internazionale tra As Roma e VfB Stoccarda. Durante le verifiche, sono stati trovati su un pullman bottiglie di vetro vuote e aste metalliche, elementi che hanno richiesto ulteriori accertamenti per garantire la sicurezza dell’evento. Le misure rientrano nel dispositivo predisposto per la partita, che mira a prevenire eventuali rischi.

Questa mattina, alle 9:00, sono iniziati i controlli preventivi, come stabilito dal dispositivo di sicurezza predisposto dalla Questura di Roma in vista della gara di calcio internazionale tra As Roma e VfB Stoccarda. I controlli hanno interessato tutte le aree del centro cittadino, gli aeroporti e le stazioni ferroviarie, così come le barriere autostradali che permettono l’accesso al centro urbano. Un primo pullman di tifosi non a rischio è stato intercettato intorno alle 11:00 e, dopo i controlli di rito, è stato indirizzato verso l’albergo di riferimento. Alle 11:30 circa, presso la barriera autostradale di Roma Nord, sono stati intercettati sette pullman a bordo dei quali viaggiava la tifoseria tedesca considerata “a rischio”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

