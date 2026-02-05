Tra Alcaraz e Ferrero sta finendo malissimo dopo le parole agli Australian Open e gli ultimi fatti

Dopo sette anni di collaborazione e sei titoli Slam, la rottura tra Carlos Alcaraz e Juan Ferrero si fa sempre più difficile. Dopo le parole agli Australian Open, i due si sono allontanati anche sui social, con l’ex coach che ha lasciato l’account di Alcaraz su Instagram. La fine del rapporto appare ormai definitiva, lasciando in sospeso il futuro del giovane tennista spagnolo.

Ferrero ha deciso di smettere di seguire Alcaraz sui social, pochi giorni dopo la finale degli Australian Open.

Carlos Alcaraz ha raggiunto la finale degli Australian Open dopo una partita lunga e difficile contro Zverev.

Tra Alcaraz e Ferrero sta finendo malissimo dopo le parole agli Australian Open e gli ultimi fattiL'unfollow dell'ex coach su Instagram è l'altra faccia della rottura che s'è consumata con il numero uno al mondo dopo 7 anni e 6 slam vinti insieme ... fanpage.it

Ferrero ha rosicato, e dopo gli Australian Open ha smesso di seguire Alcaraz sui socialAlcaraz ha vinto il torneo senza Ferrero e non l'ha nemmeno ringraziato. E lui allora l'ha defollowato sui social ... ilnapolista.it

