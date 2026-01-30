Alcaraz in finale agli Australian Open dopo una battaglia epica contro Zverev tra crampi e vomito

Da fanpage.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlos Alcaraz ha raggiunto la finale degli Australian Open dopo una partita lunga e difficile contro Zverev. Lo spagnolo ha combattuto tra crampi e vomito, portando a casa il successo al quinto set dopo oltre cinque ore di gioco. La vittoria è arrivata dopo una battaglia intensa e piena di ostacoli.

Carlos Alcaraz è in finale agli Australian Open, lo spagnolo ha vinto una partita epica contro Zverev, superando crampi e vomito e imponendosi al quinto set dopo 5h27'. Lo spagnolo sfiderà domenica in finale Sinner o Djokovic.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Australian Open

Match epico agli Australian Open: Alcaraz batte Zverev (e i crampi) in cinque ore e mezza, è in finale. Per il tedesco è l’ennesima caduta sul più bello

Carlos Alcaraz ha battuto Zverev in una semifinale lunga e appassionante agli Australian Open.

Australian Open 2026, Alcaraz batte i crampi e Zverev: è in finale

La semifinale tra Alcaraz e Zverev è stata una battaglia lunga e intensa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: In campo Alcaraz e Zverev. Lo spagnolo vince i primi due set e poi accusa crampi. Il terzo a Zverev; Sinner-Alcaraz e la corsa al n. 1 Atp: il ranking; Australian Open in diretta: Alcaraz problemi muscolari, terzo set a Zverev (6-4, 7-6, 6-7, 5-6); Alcaraz batte De Minaur in tre set: per la prima volta è in semifinale agli Australian Open.

alcaraz in finale agliAlcaraz in finale Australian Open, Zverev sbotta in campo: Ogni volta lui e Sinner, è una stronz…Il numero 1 al mondo raggiunge l'inedito traguardo in carriera dell'ultimo atto di Melbourne. Il tedesco grida al complotto ... tuttosport.com

Carlos Alcaraz più forte dei crampi: prima finale a MelbourneLo spagnolo supera, in cinque set, il tedesco Alexander Zverev e conquista l'ultimo atto agli Australian Open. sportal.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.