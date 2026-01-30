Alcaraz in finale agli Australian Open dopo una battaglia epica contro Zverev tra crampi e vomito
Carlos Alcaraz ha raggiunto la finale degli Australian Open dopo una partita lunga e difficile contro Zverev. Lo spagnolo ha combattuto tra crampi e vomito, portando a casa il successo al quinto set dopo oltre cinque ore di gioco. La vittoria è arrivata dopo una battaglia intensa e piena di ostacoli.
Carlos Alcaraz è in finale agli Australian Open, lo spagnolo ha vinto una partita epica contro Zverev, superando crampi e vomito e imponendosi al quinto set dopo 5h27'. Lo spagnolo sfiderà domenica in finale Sinner o Djokovic.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Australian Open
Match epico agli Australian Open: Alcaraz batte Zverev (e i crampi) in cinque ore e mezza, è in finale. Per il tedesco è l’ennesima caduta sul più bello
Carlos Alcaraz ha battuto Zverev in una semifinale lunga e appassionante agli Australian Open.
Australian Open 2026, Alcaraz batte i crampi e Zverev: è in finale
La semifinale tra Alcaraz e Zverev è stata una battaglia lunga e intensa.
Ultime notizie su Australian Open
Argomenti discussi: In campo Alcaraz e Zverev. Lo spagnolo vince i primi due set e poi accusa crampi. Il terzo a Zverev; Sinner-Alcaraz e la corsa al n. 1 Atp: il ranking; Australian Open in diretta: Alcaraz problemi muscolari, terzo set a Zverev (6-4, 7-6, 6-7, 5-6); Alcaraz batte De Minaur in tre set: per la prima volta è in semifinale agli Australian Open.
Alcaraz in finale Australian Open, Zverev sbotta in campo: Ogni volta lui e Sinner, è una stronz…Il numero 1 al mondo raggiunge l'inedito traguardo in carriera dell'ultimo atto di Melbourne. Il tedesco grida al complotto ... tuttosport.com
Carlos Alcaraz più forte dei crampi: prima finale a MelbourneLo spagnolo supera, in cinque set, il tedesco Alexander Zverev e conquista l'ultimo atto agli Australian Open. sportal.it
ULTIM'ORA TENNIS Carlos Alcaraz è in finale agli Australian Open: battuto Alexander Zverev in 5 set (6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5) #SkySport #SkyTennis #AO26 x.com
Buongiorno Italia In palio c'è la terza finale consecutiva agli Australian Open per Jannik Sinner! Guarda il match contro Djokovic in chiaro su NOVE e su Eurosport 1 dalle 9:30 - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.