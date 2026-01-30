Alcaraz in finale agli Australian Open dopo una battaglia epica contro Zverev tra crampi e vomito

Carlos Alcaraz ha raggiunto la finale degli Australian Open dopo una partita lunga e difficile contro Zverev. Lo spagnolo ha combattuto tra crampi e vomito, portando a casa il successo al quinto set dopo oltre cinque ore di gioco. La vittoria è arrivata dopo una battaglia intensa e piena di ostacoli.

