A Roma torna a circolare l’ipotesi di un ruolo per Francesco Totti nel club. Claudio Ranieri conferma che i Friedkin stanno valutando questa possibilità e spera che l’ex capitano possa contribuire alla squadra, visto che è considerato ancora parte della famiglia giallorossa. La decisione sembra vicina, ma ancora nulla di ufficiale.

(Adnkronos) – Un ruolo per Totti alla Roma? "So che i Friedkin ci stanno pensando, mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma anche perché è davvero parte della Roma". Lo ha detto l'ex tecnico giallorosso, ora dirigente del club, Claudio Ranieri in un'intervista esclusiva a Sky Sport.

© Ildifforme.it - Roma, torna Totti? Ranieri: “I Friedkin ci stanno pensando”

Ranieri rivela che i Friedkin stanno pensando a un ritorno di Francesco Totti alla Roma.

La Roma potrebbe riaccogliere Francesco Totti.

