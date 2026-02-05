La Roma apre alla possibilità di rivedere Totti in campo. Ranieri lascia intendere che i Friedkin stanno valutando il ritorno dell’ex capitano, considerato ancora parte del club. Le voci si fanno più insistenti, e in città cresce l’attesa di sapere se Totti tornerà a vestire la maglia giallorossa.

Roma 5 febbraio 2026 - Francesco Totti può tornare alla Roma e rimettere in piedi uno dei matrimoni più longevi del calcio italiano e non solo. L'indiscrezione la lancia direttamente Claudio Ranieri, ex allenatore giallorosso e oggi dirigente, ai microfoni di Sky Sport. Circa sette anni fa, sotto la presidenza di James Pallotta, si consumava il divorzio dalla società capitolina, oggi il dirigente romano riaccende la speranza dei tifosi. La famiglia Friedkin starebbe infatti valutando un rientro nel club dell'ex capitano, con contatti già in essere tra le parti. " I Friedkin ci stanno seriamente pensando da un po' di tempo, Francesco può essere ancora molto utile per la Roma, anche perché lui è davvero parte della storia del club ". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Roma, Ranieri apre al ritorno di Totti. "I Friedkin ci stanno pensando, lui è parte del club"

Approfondimenti su Roma Totti

Ranieri rivela che i Friedkin stanno pensando a un ritorno di Francesco Totti alla Roma.

A Roma torna a circolare l’ipotesi di un ruolo per Francesco Totti nel club.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Roma Totti

Argomenti discussi: 'Posso andare al bagno?', il portiere corre via: Cruzeiro-Betim sospesa 4'. VIDEO; Petardo contro Audero: la decisione del Giudice Sportivo sull'Inter; Calciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; Parma-Juventus, dove vedere la partita in tv: gli orari.

Roma, Ranieri apre al ritorno di Totti. I Friedkin ci stanno pensando, lui è parte del clubL'ex tecnico accende la speranza di una clamorosa rentrée d’Er Pupone in giallorosso con un ruolo dirigenziale ... sport.quotidiano.net

Ranieri: Totti torna alla Roma? I Friedkin ci stanno pensandoClaudio Ranieri apre al ritorno di Francesco Totti all'interno dell'AS Roma. Il senior advisor del club giallorosso ha confermato che la famiglia Friedkin sta pensando di riportare l'iconico numero 10 ... msn.com

“I Friedkin ci stanno pensando e mi auguro che Francesco possa essere utile alla Roma, perché lui è una parte della Roma” Così Claudio Ranieri a SkySport. facebook

#Ranieri: “Ritorno di #Totti alla #Roma I #Friedkin ci stanno pensando” x.com