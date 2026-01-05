Maignan Juventus sfuma il sogno di mercato? Ecco che cosa sta succedendo in queste ore
In queste ore, si intensificano le voci riguardanti il possibile trasferimento di Maignan alla Juventus. Tuttavia, le ultime notizie indicano che il sogno di portare il portiere francese in bianconero potrebbe essere ormai sfumato. Analizziamo gli sviluppi più recenti e le motivazioni dietro questa possibile esclusione dal mercato.
Maignan Juventus, il grande sogno di mercato per la porta bianconera sembra essere già sfumato. Vediamo che cosa sta succedendo in queste ore. Le manovre della Vecchia Signora per la porta si intrecciano inevitabilmente con le dinamiche delle rivali storiche. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il futuro di Mike Maignan sta vivendo ore decisive. Dopo un lungo periodo di gelo che aveva alimentato le speranze dei bianconeri, la trattativa per il prolungamento con il Milan si è improvvisamente sbloccata. L’amministratore delegato Comolli e il direttore sportivo Ottolini osservavano con attenzione la scadenza fissata al 2026, ma il club di via Aldo Rossi ha rotto gli indugi presentando una proposta economica da assoluto leader. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
