Indagini sul Comune di Torre Annunziata il sindaco | Danno d' immagine ma anche opportunità

Il Comune di Torre Annunziata è nuovamente sotto indagine da parte della prefettura, con l’invio di una commissione d’accesso. Il sindaco Corrado Cuccurullo ha commentato la decisione, evidenziando come possa rappresentare sia un danno all’immagine della città sia un’opportunità per chiarire la situazione e migliorare la trasparenza amministrativa.

Torre Annunziata torna sotto la lente della prefettura. A poche ore dalla notizia dell’invio della commissione d’accesso al Comune, il sindaco Corrado Cuccurullo è intervenuto parlando di una decisione che “fa male alla città”, ma che può trasformarsi in “un’opportunità per fare chiarezza una. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Indagini sul Comune di Torre Annunziata, il sindaco: "Danno d'immagine ma anche opportunità" Leggi anche: Torre Annunziata, ex dipendenti condannati per corruzione. Il Comune chiede il danno d’immagine Leggi anche: Istituto "Scazzeri": l'ex direttore deve risarcire il Comune anche per danno d'immagine La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sorrento, rubano 700mila euro di pesce dall'azienda in cui lavorano: scoperti oltre 220 furti; Torre Annunziata, l'Amministrazione Comunale condanna gli episodi di violenza in via Alfani. La sicurezza è una priorità, nessuna tolleranza per chi offende la città; Oltre 220 furti al mercato ittico di Sorrento, arrestati un 60enne di Piano e un 41enne di Torre Annunziata; . Torre Annunziata, Prefetto nomina la commissione d’accesso al Comune - Il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, su delega del Ministro dell’Interno, ha nominato la Commissione di indagine. ilgiornalelocale.it

Torre Annunziata, nominata la commissione di accesso - Obiettivo: accertare eventuali tentativi di infiltrazione della malavita nell'amministrazione ... rainews.it

Indagini sul Comune di Torre Annunziata, il sindaco: "Danno d'immagine ma anche opportunità" - A poche ore dalla notizia dell’invio della commissione d’accesso al Comune, il sindaco Corrado Cuccurullo è intervenuto parlando di una ... napolitoday.it

LE INDAGINI | Due gruppi di giovani residenti in due diverse frazioni del Comune di Zambrone si erano affrontati per futili motivi - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.