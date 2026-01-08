I consiglieri comunali di maggioranza e la giunta di Torre Annunziata confermano il loro sostegno al sindaco Corrado Cuccurullo. In seguito all’intervento della Commissione d’accesso presso il municipio, si impegnano a proseguire con determinazione nell’azione di legalità e trasparenza, assicurando continuità amministrativa e rispetto delle istituzioni. Questa comunicazione intende ribadire l’impegno condiviso per il bene della comunità e la tutela dei valori democratici.

Pieno sostegno al Sindaco Corrado Cuccurullo e continuità nell’azione di legalità.?I Consiglieri Comunali di maggioranza e la Giunta Comunale, a seguito dell’invio della Commissione d’accesso presso la Casa Comunale, esprimono pieno e incondizionato sostegno all’operato del Sindaco Prof. Corrado Cuccurullo e respingono con forza e determinazione ogni ipotesi di condizionamento da parte della criminalità. In questo breve arco temporale, appena un anno e mezzo, abbiamo sempre avvertito il senso di responsabilità di rispondere alle legittime aspettative riposte dalla cittadinanza e dal Sindaco e, pur essendo consapevoli che è possibile fare di più, gli atti amministrativi adottati, di concerto con la dirigenza amministrativa, sono sempre stati orientanti alla volontà di contribuire al miglioramento delle condizioni dei nostri concittadini nel rispetto della più stretta legalità e massima trasparenza. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Torre Annunziata, consiglieri comunali e giunta al fianco del Sindaco. Il testo del documento

