Venerdì e domenica al Cinema Moderno di Savignano sul Rubicone si tiene la proiezione di

Amicizia, memoria e leggerezza. Saranno questi i sapori del primo fine settimana di febbraio al Cinema Moderno di Savignano sul Rubicone che prosegue la sua programmazione venerdì 6 e domenica 8 con una pellicola girata e prodotta a Cesena, " Tornando a Est ", di Antonio Pisu. Nel cast, tra gli altri, l’attore Lodo Guenzi che sarà sul palco del Cinema Teatro Moderno il giorno successivo, sabato 7, in " Morte accidentale di un anarchico " nell’ambito della stagione teatrale 2025-2026. Domani sera alle 21 la proiezione del film sarà introdotta da Maurizio Paganelli, autore e produttore, e dall’attore Samuele Sbrighi, con saluto iniziale dell’assessora alla Cultura Roberta Armuzzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Tornando a Est’ sul grande schermo a Savignano

