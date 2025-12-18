Savignano le antiche botteghe di Borgo San Rocco tornano sul grande schermo | nuova proiezione di Il granaio della memoria
Savignano celebra il suo passato con un ritorno speciale: domenica 21 dicembre alle 16.30, presso la Rubiconia Accademia dei Filopatridi, torna in proiezione “Il granaio della memoria”, il documentario che racconta le antiche botteghe di Borgo San Rocco. Dopo i successi precedenti, un’occasione unica per riscoprire le radici storiche del quartiere e vivere un momento di cultura e memoria condivisa.
