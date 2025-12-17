Omaggio a Pasolini sul grande schermo
In occasione del 50° anniversario della scomparsa di Pier Paolo Pasolini, il Comune di Cesenatico rende omaggio al grande regista e poeta italiano. Verrà proiettato il documentario
Il grande Pier Paolo Pasolini sarà ricordato dal Comune di Cesenatico. Nel 50esimo anniversario della sua morte, verrà proiettato il documentario "Il prezzo da pagare". L’appuntamento è stasera, alle 21, al Cinema Rex, dove saranno presenti in sala il regista Stefano Ferrari e la sceneggiatrice Mira Buriani, insieme a Roberto Chiesi, critico cinematografico e responsabile del Centro Studi – Archivio Pasolini della Cineteca di Bologna. "Il prezzo da pagare" è il docufilm di Stefano Ferrari, sceneggiato da Miria Burani e musicato da Cisco Bellotti, che descrive una fetta di storia di Bologna, del territorio bolognese, di quello emiliano-romagnolo e infine italiano. Ilrestodelcarlino.it
