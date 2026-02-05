Torna ti cerchiamo ovunque Elia scomparso così ora l’appello della mamma È disperata

Il silenzio intorno alla scomparsa di Elia Rosa si fa ogni giorno più pesante. Sono trascorse ormai due settimane da quel 20 gennaio, giorno in cui il trentatreenne si è allontanato dalla sua abitazione senza lasciare tracce, facendo piombare la sua famiglia in un incubo che sembra non avere fine. Elia, stimato operaio presso Risorse per Roma, è un volto noto e benvoluto nelle zone di Colombo e Grottaperfetta, dove si occupa con dedizione della cura dei giardini pubblici. Tuttavia, chi gli è vicino sapeva che il giovane stava attraversando un periodo di profonda fragilità personale. La madre, logorata dall’attesa, ha deciso di affidare ai social un appello straziante, sperando che le sue parole possano raggiungerlo ovunque si trovi: « Elia ti prego torna a casa, non abbiamo tue notizie da quattordici interminabili giorni e siamo molto preoccupati per te. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

La mamma di Elia Rosa fa un appello disperato: “Torna a casa, ti cerchiamo ovunque”.

Da oltre un mese, Elia Rosa, 33 anni, è scomparso dalla sua abitazione a Tor Marancia, nel Lazio.

Due settimane senza Elia Rosa scomparso da Tormarancia, la mamma: Torna, ti cerchiamo ovunque. La mamma di Elia Rosa gli ha rivolto un messaggio: Torna a casa, ti cerchiamo ovunque. L'appello agli utenti: Aiutateci a ritrovarlo.

