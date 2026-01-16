Pier Silvio Berlusconi ha puntato Selvaggia Lucarelli | la vuole a Mediaset sarà conduttrice di un programma!

Pier Silvio Berlusconi ha manifestato interesse per Selvaggia Lucarelli, proponendole di condurre un nuovo programma su Mediaset. Nel contesto del mercato televisivo, spesso caratterizzato da movimenti discreti, il nome della giornalista e opinionista emerge con costanza come possibile volto di rilievo. La sua presenza nel panorama mediatico si sta consolidando, alimentando aspettative e curiosità sulla futura programmazione del gruppo televisivo di Cologno Monzese.

Il mercato televisivo si muove in silenzio, ma quando lo fa lascia tracce evidenti. Negli ultimi mesi, negli uffici di Cologno Monzese, un nome continua a tornare con insistenza: quello di Selvaggia Lucarelli. Non come semplice presenza di passaggio, né come ospite occasionale, ma come tassello centrale di una strategia più ampia. Pier Silvio Berlusconi avrebbe deciso di puntare su di lei in modo diretto e strutturale, convinto che il suo profilo – divisivo, riconoscibile, mai neutro – sia esattamente ciò che serve a Mediaset in una fase di riposizionamento editoriale.

