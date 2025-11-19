Non si è fatto fregare Sorpresa Pier Silvio Berlusconi | si prende anche quel programma Rai e pubblico spiazzati

Nelle ultime ore si è consumato un inatteso colpo di scena nella sfida sempre più serrata tra Rai e Mediaset. Se un tempo la contesa si giocava sui volti da strappare alla concorrenza, oggi il terreno di battaglia sono i format storici, simboli di un passato televisivo che continua ad attirare pubblico e investimenti. Proprio su uno di questi titoli si è registrata la svolta più clamorosa: una mossa improvvisa di Pier Silvio Berlusconi che ha ribaltato trattative date per chiuse, lasciando la Rai sorpresa e costretta a rivedere i suoi piani. Secondo le ultime indiscrezioni, Mediaset sarebbe riuscita a blindare il ritorno di un format che aveva già segnato la sua storia, trasformando un’ipotesi di rientro in realtà nel giro di poche ore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it